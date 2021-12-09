المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يجيب عن استفسارات نظام العمل الجديد بدوائر الإمارة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أجاب المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة عن العديد من الأسئلة والاستفسارات فيما يتعلق بنظام العمل الجديد في حكومة الشارقة، ولعل أبرز الأسئلة، ماهية ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالإمارة، وما الأثر المتوقع من تطبيق قرار نظام العمل الجديد؟ وما الانعكاسات الإيجابية للقرار وتمديد الإجازة الأسبوعية على الحياة الشخصية والعملية للموظفين؟ وهل الشارقة أول من طبق نظام العمل لمدة 4 أيام خلال الأسبوع؟



وأكد المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة أنه تم تعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي بإمارة الشارقة لتكون 4 أيام وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس وتكون العطلة الأسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، كما أنه ضمن القرار الجديد تم تحديد الدوام الرسمي 8 ساعات عمل يوميا، كما تم تحديد أيام وساعات العمل الرسمية بالمؤسسات والجهات الحكومية لتكون من السابعة والنصف صباحاً إلى الثالثة والنصف بعد الظهر أيام الاثنين إلى الخميس.

تلبية

وبين المكتب الإعلامي أنه حسب النظام الجديد للعمل تم تمديد العطلة الأسبوعية لمدة 3 أيام في الإمارة لتكون أيام الجمعة والسبت والأحد، كما يبدأ تطبيق نظام العمل الجديد في إمارة الشارقة اعتباراً من 1 يناير 2021 ويكون الأحد 2 يناير 2021 عطلة رسمية، كما بين أن الأثر المتوقع من تطبيق قرار نظام العمل الجديد أنه يأتي تلبية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تسعى الشارقة من خلال نظام العمل الجديد إلى تعزيز موقع إمارة الشارقة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال وتحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية، كما أن الانعكاسات الإيجابية لنظام العمل الجديد وتمديد العطلة الأسبوعية على الحياة الشخصية للموظفين تتمثل في تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة والحفاظ على روحانية يوم الجمعة، كما يمكّن النظام الجديد الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقا، إضافة إلى تمكين الموظفين من ممارسة أعمال مختلفة مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر، كما سيعمل تخفيض ساعات العمل حسب النظام الجديد على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول.



الأولى عربياً

ولفت المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أنه على المستوى العربي الشارقة أول من طبق هذا النظام انسجاماً مع نظام العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه على المستوى العالمي هناك عدة دول طبقت نظام العمل الأسبوعي لمدة أربعة أيام، منها إسبانيا ألمانيا نيوزيلندا وفنزويلا.



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