شرطة أبوظبي تؤكد اهتمامها بترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص

المصدر: البيان

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أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اهتمامها بترسيخ مبدأ المساواة والتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص و نشر ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الموقع والمصادق عليها من قبل الدولة و بما يتوافق مع العمل الشرطي.

وأشارت في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام بأن استراتيجيتها تعتمد على محاور عدة، منها الدعم والتمكين وتأهيل الكفاءات وتوفير البيئة الداعمة من السعادة والإيجابية.

و صرح سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ان الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان يسلط الضوء هذا العام على "المساواة" وذكر أن مبدأي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان تماشياً مع خطة الدولة لعام 2030 ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن (شمل الجميع ) من دون أي استثناء ،ولفت سعادته إلى حرص شرطة ابوظبي على تقديم أفضل الخدمات وبأعلى معايير الجودة لمنتسبيها و لفئات الجمهور كافة انطلاقاً من شعار اليوم العالمي لحقوق الانسان لهذا العام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان .

كما أشاد بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية خلال السنوات الماضية في دعم مسيرة المرأة ونهج التوازن بين الجنسين الذي يشكل أحد الركائز التي تأسست عليها الدولة منذ عام 1971.



وأشار إلى تقرير الدولة لعام 2020 بعنوان «التوازن لغدٍ أفضل» و الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ،كما أن دولة الإمارات اصدرت تشريعات مستحدثة تؤكد على دعم حقوق الإنسان حيث تقدمت في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، لتصبح الدولة العربية الأولى في التصنيف و التشريعات المستحدثة بالدولة.

واستعرض ابرز الأنشطة بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي والتي ركزت على الاهتمام بحقوق الانسان المتمثلة في عرض لعبة الواقع الافتراضي «مغامرات السلامة» الأولى من نوعها في المجال الأمني والاجتماعي و اصدارات قسم شؤون حقوق الإنسان في جناح فزعة إكسبو 2020 دبي بالشراكة مع وزارة الداخلية في احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان .

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