حكومة الفجيرة تعلن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد والجمعة نصف يوم عمل

المصدر: وام

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اعتمدت حكومة إمارة الفجيرة تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة الفجيرة على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الإثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

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