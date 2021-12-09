«دار البر» تدعم بوركينا فاسو بـ3 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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اختتم فريق عمل جمعية دار البر برئاسة عبدالعزيز الكمالي مدير إدارة البحوث والتعليم رحلة عمل إلى جمهورية بوركينافاسو استهدفت رصد العمل في المشاريع الإنسانية والخيرية الإماراتية التي تنفذها الجمعية في البلد الأفريقي بدعم وتبرعات المحسنين وأهل الخير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة وبلغت تكلفتها الإجمالية 3 ملايين و384 ألفاً و91 درهماً.

وقال عبدالعزيز الكمالي رئيس وفد الجمعية: إن الوفد اطلع خلال الرحلة عن كثب على جودة العمل والخدمات في تلك المشاريع الحيوية ومدى تطبيق الاشتراطات والمعايير المتفق عليها مسبقاً مع شريك الجمعية هناك وهو الجهة المنفذة للمشاريع.

وأوضح الكمالي أن عدد المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية التي أطلقتها جمعية دار البر في بوركينا فاسو منذ بداية العالم الحالي حتى نوفمبر الماضي بلغ 409 مشاريع متنوعة تنموية وخدمية وإنتاجية.

وأفاد: أن مشاريع الخير والتنمية الإماراتية التي تنفذها «دار البر» في بوركينا فاسو بتبرعات ودعم أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة تغطي مجالات واسعة وقطاعات حيوية وخدمات ملحة للأهالي منها توفير مياه الشرب والتعليم وعمارة المساجد وكفالة الأيتام والخدمات الصحة.

وأكد الكمالي: أن جمعية دار البر تواصل حالياً استقبال تبرعات ودعم المحسنين وأهل الخير والعطاء لصالح المشاريع الإنسانية والخيرية في بوركينا فاسو عبر قنواتها المختلفة سواء التبرع الإلكتروني أو بالتبرع مباشرة في المقر الرئيسي لـ«دار البر» بشارع الشيخ زايد في دبي وفروعها المنتشرة في الدولة، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل وتنفذ مشاريعها الخيرية في 23 دولة بقارة أفريقيا تتوزع عبر الامتداد الجغرافي الشاسع للقارة السمراء.

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