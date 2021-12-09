سفارة الدولة لدى بكين تشارك في استضافة جلسة حوار حول المساواة بين الجنسين

المصدر: بكين - وام

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شاركت سفارة الدولة لدى بكين وبعثة الأمم المتحدة في الصين، في استضافة جلسة حوار حول المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة وإبراز نجاحها في المجالات المختلفة، وتعزيز الوعي وتبادل الآراء والأفكار حول دورها الريادي في جميع المجالات. افتتح الجلسة الدكتور علي الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، بحضور سيدارت شاترجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين، وبمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واتحاد النساء في الصين، إضافة إلى مؤسسة علي بابا، وجامعة المرأة الصينية.

وخلال الجلسة أفاد الظاهري أن دور المرأة الإماراتية لم يقتصر على شغل مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص والأعمال التجارية، بل تعدى ذلك إلى مجالات العلوم أيضاً، فقد شكلت النساء نسبة 34% من فريق عمل الإمارات لاستكشاف المريخ، و70% من فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أدى إلى إطلاق أول رائد فضاء إماراتي.

ومن جهته، أكد تشاترجي حاجة المجتمع الدولي إلى جهود أكبر، مع ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان إدراج النساء والفتيات كقائدات فاعلات في تنمية جميع القطاعات الاجتماعية، نظراً لأهمية ذلك في تطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتضمنت الجلسة تنظيم حلقتي نقاش مع رؤى مشتركة حول التقدم المحرز في تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة الدكتورة سعيدة المرزوقي، الأستاذة المشاركة في قسم علم الأمراض من جامعة الإمارات، والطالبة هاجر علي راشد اليماحي، طالبة دكتوراه في جامعة خليفة، ونورا السعيد مرشحة دكتوراه في جامعة كولورادو بولدر.

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