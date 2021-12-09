سفارة الإمارات في موروني تحتفي بعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: موروني - وام

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أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية جزر القمر المتحدة حفل استقبال احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 50، وذلك في قاعة المؤتمرات بالبرلمان الوطني. حضر الحفل، سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة وأعضاء الحكومة القمرية ولفيف من المدعوين وكبار المسؤولين وعدد من السفراء العرب والأجانب والمفكرين والإعلاميين والشخصيات العامة.

ورفع سعيد المقبالي أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الاتحاد الأصيل بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وقال: إن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تسير على نهج راسخ يستهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم متخذة من هذا المبدأ بعداً أساسياً في سياستها الخارجية وسارت على نهجه القيادة الرشيدة في التأكيد على هذا البعد وتعميقه وتطويره عبر مساهمات الإمارات على مختلف الصعد الإنسانية والسياسية والاقتصادية.

رؤى

وأضاف: إن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة حققت العديد من الإنجازات الملهمة في مختلف المجالات داخلياً وخارجياً حتى باتت تتمتع بمكانة مرموقة على مستوى العالم بفضل مبادئها النبيلة والراسخة المستندة إلى قيم التسامح والسلام والعدل والحق والتضامن الإنساني وإيمانها الكامل بأن السلام ركيزة أساسية في تحقيق الازدهار العالمي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت قيادة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حريصة على تعزيز أواصر الصداقة والأخوة مع جميع دول العالم الصديقة والشقيقة في ظل العمل الدائم على الاهتمام بسلامة المواطنين في الخارج وتلبية متطلباتهم على مدار الساعة من خلال سفارات الدولة وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم.

وقال: إن الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات يأتي في ظل علاقات ثنائية تزداد تطوراً ورسوخاً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جزر القمر المتحدة وتحظى باهتمام من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة والخير والنماء لشعبيهما.

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