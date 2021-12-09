«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد أول سفير لمنغوليا لدى الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلمت علياء المحرزي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أودونباتار شيجيخو، أول سفير لجمهورية منغوليا لدى الدولة.

وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية منغوليا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية منغوليا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى الدولة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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