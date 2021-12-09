حمدان بن محمد: بحكمة خليفة وسلمان..العلاقات الإماراتية السعودية تزداد صلابة

المصدر: دبي - وام

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زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، جناحي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، أمس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن العلاقات الإماراتية السعودية تزداد صلابة بمرور الوقت بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

ودون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان وزيارة أجنحة الإمارات والسعودية في إكسبو 2020 دبي.. علاقاتنا الأخوية مع المملكة تزداد صلابة بمرور الوقت بحكمة رئيس الدولة والملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وجهودنا المشتركة تكمل بعضها البعض لصنع مستقبل أفضل لمنطقتنا وشعوبها».

واطلع خلال جولته على محتويات الجناح السعودي المقام في منطقة «الفرص»، تحت شعار «طموح بلا حدود»، وهو مصمم على هيئة نافذة عملاقة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء كرمز للإطلالة على مستقبل المملكة وتاريخها العريق.. ويمتد الجناح على مساحة 13 ألف متر مربع، وهو ثاني أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي بعد جناح دولة الإمارات، ويركز على طموحات السعودية الكبيرة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الأعمال والسياحة والتطوير التقني والابتكار وتكنولوجيا المستقبل.

كما تفقد سموه جناح الإمارات الذي يروي قصة نشأة الدولة وحلم الرواد المبدعين الذين سطروا تاريخاً ملهماً يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة وطموحات لا حدود لها.

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