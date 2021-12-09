حمدان بن زايد يطّلع على برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، غنام بطي المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال المرحلة المقبلة والهادفة إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وتعرّف سموه خلال اللقاء على مبادرات برنامج «نافس» الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال سبتمبر الماضي، وعلى استراتيجية عمل البرنامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية خلال السنوات الـ 5 المقبلة، وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.

كما اطلع سموه على المنصة الإلكترونية الموحدة للبرنامج، والتي تسهم في تقديم الخدمات الرئيسة والداعمة له، وتعتبر صلة وصل بين المواطنين الباحثين عن عمل، ومؤسسات القطاع الخاص التي تبحث عن المواهب والكفاءات لتوظيفها.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود المبذولة لتنفيذ خطط البرنامج في جميع مراحله، مؤكّداً أهمية التعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة لتحقيق نتائج إيجابية للبرنامج على المدى المحدد. وثمّن سموه دور وجهود القائمين على عمل المجلس من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص. حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

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