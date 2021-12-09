صقر غباش:علاقاتنا مع روسيا تتمتع بمستوى عالٍ من التقارب والانفتاح

المصدر: أبوظبي- البيان

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أقام معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مأدبة عشاء على شرف فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدولة حالياً.

وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية تتمتع بمستوى عالٍ من التقارب والانفتاح، مشيراً إلى أن الزيارات الثنائية البرلمانية لها دور مهم في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي المشترك في مختلف المجالات، منها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي.

وأكد أهمية التعاون بين الدولتين في جميع المجالات لا سيما في دعم توجهات الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مأدبة العشاء معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة.

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