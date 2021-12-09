البواردي: القيادة تؤمن بأن العنصر البشري المواطن ثروة الإمارات الحقيقية

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أن قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي العنصر البشري المواطن أولوية كبيرة، وتعول كثيراً عليه، وهي مؤمنة بأنه ثروة الإمارات الحقيقية والركيزة الأساسية لتسيير عجلة التنمية، مشيراً إلى أنها تؤمن بأن الاستثمار الفعلي لا يكون إلا فيه ومن أجله، ومن هذا المنطلق عملت على رعايته واحتضانه ووفرت بيئة العمل المناسبة له.

وقال معاليه: إن تطوير مهارات منتسبي قواتنا المسلحة وتدريبهم على أحدث التقنيات العسكرية والعملياتية، وإكسابهم الخبرة والممارسة اللازمة مسألة تحظى بأولوية قيادتنا التي تحرص على رفع كفاءة مواردها البشرية وتأهيلها بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال زيارته إلى قيادة حرس الرئاسة، يرافقه عدد من كبار ضباط وزاره الدفاع.

واطلع خلال زيارته على عرض عن مراحل نشأة وتطور حرس الرئاسة، ومدى الاستعداد والجاهزية والقدرات التي يمتلكها لاستيعاب أحدث مستجدات تقنيات العصر في مجالات التسليح والتخطيط والتدريب والتنظيم والتكنولوجيا المتقدمة.

وقام البواردي يرافقه قائد حرس الرئاسة بجولة تفقدية للقيادة، التقى خلالها الموظفين، وشملت زيارة القوى البشرية والإمداد.

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