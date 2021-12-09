بحث تعزيز التعاون بين «الإمارات للإفتاء» وهيئات الفتوى في العالم

المصدر: ( أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظَّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعاً تعارفياً مع هيئات ودور الإفتاء في العالم على هامش أعمال الملتقى الثامن لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والتي اختتمت أعماله أول من أمس في العاصمة أبوظبي.

وأكد العلامة عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في كلمته خلال الاجتماع أهمية عقد هذه اللقاءات لدورها الفعّال في إقامة وترسيخ أسس التعاون بين هيئات ومؤسسات الفتوى في العالم، والتشاور والتنسيق فيما بينها بشأن القضايا والنوازل الفقهية المستجدة، خصوصاً في المسائل التي تحتاج إلى اجتهادٍ متعددٍ، وبحث أوجه تبادل الخبرات في الارتقاء بمنظومة الإفتاء الشرعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز