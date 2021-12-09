حاكم الشارقة يفتتح معرض «فصول من الفن الإسلامي»

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس في «بيت الحكمة» بالشارقة، معرض «فصول من الفن الإسلامي.. مجموعة خاصة من الكتب النادرة من مكتبة إيتنغهاوزن».

وتجول سموه في المعرض الذي يضم 98 كتاباً تشكل جزءاً من مجموعة كتب نادرة متخصصة في الفن والتاريخ الإسلامي، وهي حصيلة عمل الباحثين الدكتور ريتشارد إيتنغهاوزن وزوجته الدكتورة إليزابيث إيتنغهاوزن، اللذين يعدان من أهم الخبراء والباحثين في الفن الإسلامي على مستوى العالم.

وتعد هذه المجموعة النفيسة جزءاً من الكتب التي أهداها صاحب السمو حاكم الشارقة إلى بيت الحكمة، وتضم 12 ألف مؤلف يعود تاريخ بعضها إلى 200 سنة، وتشمل كتباً في مجالات علم الآثار والحفريات والتاريخ والجغرافيا والدين والفن والعمارة الإسلامية إلى جانب الأدب، والشعر، والسفر، وغيرها.

ويقسم المعرض إلى ستة أقسام هي: قسم الكتب المنشورة أو المحررة من قبل الدكتور إيتنغهاوزن، وقسم علم الآثار والسفر والتاريخ والجغرافيا، وقسم الدين والفن والعمارة الإسلامية، وقسم الكتب كبيرة الحجم في مواضيع مختلفة، وقسم الأدب والشعر والمخطوطات والحفريات والنقوش الحجرية، إضافة إلى قسم مخصص للأعمال الفنية الخزفية والمعدنية والمنسوجات والسجاد والبسُط المزينة بالرسومات الإسلامية.

حضر افتتاح المعرض إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ سالم بن خالد القاسمي مندوب الدولة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وأودري أزولاي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث.

كما التقى صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس في بيت الحكمة بالشارقة، أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وتبادل سموه مع المدير العام لليونسكو الأحاديث حول الشؤون الثقافية المشتركة وتعزيز مجالات التعاون بما يرتقي بعمل المؤسسات الثقافية ويدعم الأدباء والمثقفين.

وتطرق اللقاء للمشروعات الثقافية التي تنفذها إمارة الشارقة في شتى مجالات الثقافة والفنون ومنها التعاون مع المنظمات والمؤسسات الثقافية الدولية والإقليمية على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

أكاديمية الشارقة للتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2021م بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم.

ونص القانون على أن يُعتمد مسمى الأكاديمية باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Education Academy» ويُعرف اختصاراً بـ «SEA»، على أن يكون مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز بناءً على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وبحسب القانون تهدف الأكاديمية إلى دعم وتطوير قطاع التعليم.

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