«أوقاف دبي» تنجز تشييد أول وقف لدعم مبادرة «سقيا الأمل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، الانتهاء من تنفيذ أول مشروع وقفي يخصص ريعه لدعم مبادرة «سقيا الأمل»، التي تم إطلاقها خلال العام 2019 استجابةً للتحدي الإنساني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأقيم المشروع الوقفي على قطعة أرض مسجّلة باسم المؤسسة لدى بلدية دبي في منطقة البرشاء جنوب الثانية، وهو عبارة عن فيلا سكنية أقيمت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربعة.

وأوضحت المؤسسة أن مبنى الفيلا أقيم على مساحة 5227 قدماً مربعة، تتكون من طابق أرضي وطابق أول، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة الأرض بـ 3.4 ملايين درهم قدمها فاعلو خير.

ويأتي المشروع ضمن قائمة مشروعات وقف «سقيا الأمل» التي وضعتها المؤسسة كأوقاف مستقلة في دبي خلال عام 2019 م ضمن أوقافها المبتكرة، وتصل استثماراتها الإجمالية إلى 18.6 مليون درهم، ويخصص ريعها السنوي لتنفيذ مشاريع مستدامة لتوفير المياه في العديد من المناطق والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى مصادر المياه النظيفة، خصوصاً في الدول النامية والمناطق المنكوبة التي ضربتها الكوارث الطبيعية.

وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي حرص المؤسسة على المشاركة في المبادرات التي تسهم في تعزيز رسالتها الخيرية الإنسانية التنموية، وتحقيق أهدافها السامية، المتمثلة في مساعدة المحتاجين والفقراء والتخفيف من معاناتهم.

وذكر المطوع أن المؤسسة تصدرت منذ عام 2019 قائمة الجهات المشاركة في مبادرة «سقيا الإمارات» وما زالت مستمرة في تقديم الدعم الكامل لها من خلال مشروعات مستدامة يخصص ريعها لتوفير المياه النظيفة ضمن المجتمعات التي تعاني شحاً في المياه والموارد حول العالم.

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