14277 كفارة يمين لـ«الشارقة الخيرية» منذ مطلع 2021

المصدر: (الشارقة – البيان)

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وزعت جمعية الشارقة الخيرية 14277 كفارة يمين على مستحقيها منذ مطلع العام الجاري بتكلفة مالية بلغت 2141500 درهم، حيث يُعد مشروع كفارة اليمين أحد المشاريع المهمة والذي توفر من خلاله الجمعية نافذة أمام متبرعيها الراغبين في إخراج كفارات اليمين المستحقة عنهم لتوصيلها إلى مستحقيها شأنها شأن باقي المساعدات التي تقوم بها الجمعية مثل دعم الأسر المتعففة والطلبة والأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والعلاج وطلبة العلم.

وقال عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن مشروع كفارة اليمين يأتي حرصاً من الجمعية للإسهام في تحقيق الغاية الشرعية من الصدقات بما يعود نفعه على الفرد والمجتمع، انطلاقاً من معرفتها بأحوال الأسر المستحقة.

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