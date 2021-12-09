محمد بن راشد: الإمارات والسعودية علاقات أخوية ووحدة مصير وتطابق بالرؤى

المصدر: دبي - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وقد رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بولي العهد السعودي الذي يزور الدولة حالياً، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة العربية السعودية، ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين، وخصوصية تلك العلاقة الأخوية الممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك.

ودون سموه عبر «تويتر» أمس: «التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030 بإذن الله وبجهود الأمير محمد.. أكدت للأمير أننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكاراً ومشاريع جديدة وعظيمة».

تعاون

وتناول اللقاء تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، وبما يتناسب مع مكانة البلدين إقليمياً، وما يتمتعان به من ثقل على المستوى الدولي.

واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير محمد بن سلمان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستوى التنسيق المتقدم بين الدولتين في إطار قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية.

من جهته، أعرب الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على التنسيق المستمر في مختلف المجالات، في ضوء تطابق الرؤى والمواقف من مجمل القضايا الإقليمية والدولية، متمنياً سموه لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً المزيد من الازدهار والتقدم.

كما أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من إكسبو 2020 دبي، وتكامل الجهود الوطنية لإخراج الحدث العالمي على أعلى مستوى من التنظيم والحداثة والإبهار.

حضور

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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