عبد الله المري: شرطة دبي حريصة على تقديم خدمات راقية للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، في مقر نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء علي أحمد غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وأعضاء اللجنة.

خدمات راقية

وأكد معالي الفريق المري خلال الاجتماع، أن شرطة دبي بسمعتها ومكانتها الرائدة تهتم بشكل دائم ومستمر بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، وتمضي قدماً في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم ريادة في مختلف المجالات، من خلال المبادرات النوعية لأنظمة العمل، ومنها تجربة مركز الشرطة الذكي الذي أثبت نجاحاً كبيراً ومميزاً في تقديم خدماته دون تدخل بشري.

الخدمات الذكية

وناقش معاليه والحضور خلال الاجتماع، مستوى تقديم الخدمات وكيفية ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين، عبر تقديم الخدمات الذكية التي تلبي كافة احتياجات المتعاملين بطريقة ذكية ومبتكرة وبسهولة ويسر، موجهاً اللجنة بالاستمرار في ابتكار وتوليد الأفكار، والطرق والوسائل التي تخدم المجتمع وتوفر له جودة أفضل في الحياة.

كما واستمع معالي الفريق المري إلى شرح من العقيد بدر بوسمرة، المنسق العام للجنة، حول آخر مستجدات مشاريع مراكز الشرطة الذكية SPS، بالإضافة إلى مخرجات تقرير الحوكمة على فرق العمل التخصصية، ومواءمة استراتيجية إنشاء مراكز الشرطة الذكية مع خطة دبي الحضرية 2040.

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