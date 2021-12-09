«طرق دبي» تكرم أفضل شركات التعهيد والموردين لعام 2020

المصدر: دبي ـ البيان

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كرم معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أفضل شركات التعهيد والموردين المتعاملين مع الهيئة لعام 2020، والشركات الفائزة بجائزة التميز لمركبات الأجرة لعام 2019، وذلك تقديراً لمساهمتهم في دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق العديد من الإنجازات المهمة في مجال النقل الجماعي، وتنفيذ البنى التحتية والخدمات الأخرى.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مسرح الهيئة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة وممثلي الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للهيئة.

الفائزون

وكرم معاليه الفائزين بجائزة أفضل شركات التعهيد والموردين والمستثمرين، وفازت شركة مكينزي اند كومباني ال ام اي ليميتيد، بالمركز الأول في فئة أفضل الشركات الاستشارية الإدارية، فيما فازت شركة سي دي ام سميث انك، بالمركز الأول في فئة أفضل الشركات الاستشارية الهندسية، وحصلت بارامونت الدولية للمقاولات، على المركز الأول في فئة أفضل شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ أعمال أقل من 20 مليون درهم، فيما فازت افكونز كونستركشن ميدايست، بجائزة أفضل شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ أعمال أكثر من 20 مليون درهم، وذهبت جائزة أفضل شركة موردة للسلع والخدمات، لـ«ريتش» لخدمات التوظيف، وفي فئة أفضل الشركات المتوسطة والصغيرة، فازت شركة افينتو سوليوشن.

المؤسسات

وكرم معالي مطر محمد الطاير المؤسسات والقطاعات والشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين، وفاز قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالمركز الأول في فئة المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما فازت ساين تكنيك بالمركز الأول في فئة الشركات الكبرى التي قدمت الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفازت ترانسجارد جروب بالمركز الأول في فئة المستثمرين، وشمل التكريم أيضاً الفائزين بجائزة التميّز لمركبات الأجرة، التي تنظمها الهيئة، لاختيار أفضل شركات مركبات الأجرة في دبي، حيث فازت مؤسسة تاكسي دبي بالمركز الأول، تلتها شركة تاكسي العربية، وحلت شركة التاكسي الوطني في المركز الثالث.

حرص

أكد مطر الطاير حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارهم شركاء داعمين لجهود الهيئة في تنفيذ مشاريعها المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الشركات والمؤسسات التي قدمت أعمالاً متميزة، أسهمت في تحقيق تطلعات وطموحات هيئة الطرق والمواصلات.

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