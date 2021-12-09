«دبي القضائي» يناقش خطط التطوير وموازنة 2022

المصدر: دبي- البيان

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ترأس المستشار عصام الحميدان النائب العام، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، الاجتماع الدوري السادس للمجلس، بحضور طارش عيد المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد من البنود في إطار خطته السنوية.

وكانت موازنة العام الجديد 2022، من أهم النقاط التي ناقشها المجلس. كما استعرضت الدكتورة ابتسام البدواوي المدير العام لمعهد دبي القضائي، في الاجتماع، خطط التطوير التي يخطط المعهد لتنفيذها في المستقبل القريب، والتي تتواكب مع تطلعات حكومة دبي في التحول الرقمي.

وقبل اختتام الاجتماع، كانت خطة التدريب الخاصة بأعضاء السلطة القضائية لسنة 2022، محور النقاش الأخير، والتي من شأنها دعم مسيرة الإمارة في تعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية لأعضاء السلطة القضائية.

يشار إلى أن مجلس إدارة معهد دبي القضائي، يعقد اجتماعات دورية على مدار العام، ويتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، إضافة إلى مراجعة مختلف جوانب الأداء، خلال الفترات السابقة للمعهد، لاستكشاف فرص التطوير.

ويترأس هذه الاجتماعات، المستشار عصام الحميدان رئيس المجلس، ويتم التركيز خلالها على فرص تزويد أعضاء السلطة القضائية، بأفضل تدريب مهني، لتحقيق التطوير المستمر، وإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة، وتقديم خدمات متميزة ومؤتمتة، بما يتماشى مع رؤية المعهد، وتطلعات قيادة الإمارة.

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