«سلال» و«أغذية»تتعاونان لبناء 10 صوامع حبوب في ميناء زايد

المصدر: أبوظبي -وام

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وقّعت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة أغذية، يتم بموجبها بناء 10 صوامع حبوب في ميناء زايد في أبوظبي، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 ألف طن متري لتخزين أنواع مختلفة من الحبوب، وذلك بحلول نهاية عام 2022، في خطوة تهدف إلى دعم سلسلة التوريد الغذائي وزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل كلٍ من المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، وآلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

تعاون

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: يسعدنا التعاون مع أغذية لزيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية في إمارة أبوظبي، حيث يشكل بناء هذه الصوامع ضرورة استراتيجية للدولة.

وأضاف: تعكس هذه الاتفاقية قيم شركة سلال والتزامها بتحقيق رؤيتها، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم أهداف التنمية المستدامة ، وسيكون لهذه الصوامع دور محوري في تأمين وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الغذائية في أي وقت.

من جانبه قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: هذه الشراكة تؤكد على أن مجموعة «أغذية»، تلعب دوراً استراتيجياً وفعالاً يتوافق مع رؤية الإمارات لتحقيق النجاح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تعزز هذه الشراكة من مكانتنا الرائدة كقوة دافعة لجهود الاستدامة.

شركة سلال

تأسست شركة سلال بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتلتزم سلال بتحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية مثل الحبوب والأرز والزيوت والسكر والأطعمة المجمدة.

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