«سيال الشرق الأوسط» منصة للمنتجات المحلية والدولية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، واصل معرض سيال الشرق الأوسط زخمه لليوم الثاني، على أرض المعارض بأبوظبي، حيث سجل 450 شركة عارضة من 24 دولة، بالإضافة إلى 12 جناحاً وطنياً، مما يسلط الضوء على ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي وقدرتها على النهوض بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، كما بلغت نسبة الشركات الوطنية الجديدة 22% من مجموع الشركات العارضة، مما يؤكد أهمية سيال كمنصة رائدة تعزز حضور الشركات الوطنية.

فعاليات مميزة

ويحظى المعرض بتنظيم العديد من الفعاليات المميزة، وأبرزها برنامج المشترين العالميين، وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة، وجوائز سيال للابتكار، وبطولة فنون اللاتيه الوطنية في الإمارات 2022، ومعرض الذواقة العالمي في أبوظبي، ويعتبر برنامج المشترين العالميين، ملتقى مميزاً يجمع بين رجال الأعمال والجهات العارضة، بهدف تعزيز شراكات سلسلة التوريد ودعمها. كما ينفرد البرنامج بجناح خاص في المعرض مخصص لعرض المنتجات الجديدة.

ويستقطب المعرض عشّاق الطعام، والذي يشهد حضور أفضل طهاة العاصمة والطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان، لتقديم جلسات تعليمية ومنافسات وعروض مميزة، بالإضافة إلى عرض مبهر في تحضير عجينة البيتزا، بالإضافة إلى حديقة للزراعة المائية، ومختبر للمشروبات.

الإنتاج المحلي

من جانبها قالت روضة الهاملي المتحدثة الرسمية لمعرض سيال الشرق الأوسط لـ«البيان»: إن المعرض يسلط الضوء على الأمن الغذائي العالمي والابتكارات الحديثة في قطاع الأغذية، ومشيرة إلى أنه منصة للشركات المحلية ويوفر لها أيضاً التعرف على المنتجات الدولية، ولافتة إلى تميز الإنتاج المحلي، حيث فازت العديد من الشركات المحلية في المعرض بجوائز الجودة والابتكار.

تبادل الخبرات

وفي السياق أوضح محمد علي المنصوري أحد المشاركين في المعرض ويصنع منتجات مبتكره للتمور أن شركته تعمل في مجال التعبئة والتغليف، واستلام المنتجات من المزارعين، بالإضافة إلى تصنيع التمور عبر منتجات فرعية وأن إنتاج شركته محلي 100%، ولافتاً إلى أن شركته استحدثت منتجات جديدة وتطرحها في الأسواق عبر معرض سيال، ومؤكداً أن المعرض منصة مميزة لعرض المنتجات المحلية، وأيضاً التعرف على منتجات العالم، وتبادل الخبرات مع الشركات الدولية.

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