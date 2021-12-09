تزويد 35 سكناً عمالياً بمكتبات خاصة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» في الشارقة بتوفير وتجهيز 25 مكتبة عمالية تحوي كتباً بلغات عدة.

وقام فريق من الهيئتين أمس بتوزيع هذه المكتبات على المساكن العمالية لما مجموعه 25 شركة مشغلة لأعداد كبيرة من العمالة في مختلف المناطق الصناعية بالشارقة. وجاء ذلك ضمن مبادرة «مكتبة خاصة في كل سكن عمالي»، والتي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» في الشارقة.

وبذلك يصبح إجمالي ما تم توزيعه من مكتبات على المساكن العمالية حتى الآن 35 مكتبة تم تزويدها بمختلف مصادر المعلومات وبلغات عدة، على أن يتم تجديدها باستمرار لضمان استفادة العمال منها. وجاري العمل على تجهيز المزيد من هذه المكتبات.

ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الهادفة لنشر الوعي وضمان توفير المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز