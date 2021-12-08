تجربة شواء جديدة في ربوع جمال طبيعة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتميز الإمارات العربية المتحدة بطبيعتها الاستثنائية في فصل الشتاء، الذي يتحول إلى أجواء تلفها البرودة والهواء العليل، ورذاذ المطر أحياناً وزخاته أحياناً أخرى، وفي هذا الإطار وتماشياً مع حملة «أجمل شتاء في العالم» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية، قامت شركة ترانس الإمارات لتجارة المواشي (المواشي) - والتي تعتبر المستورد الوحيد للمواشي الأسترالية الحية في الخليج منذ 1973 وأكبر موزع للحوم الطازجة في الخليج والشرق الأوسط - بافتتاح أول تجربة باربكيو في الهواء الطلق «المواشي براي» في حديقة مشرف الوطنية.

يقدم مواشي براي تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في دبي، حيث يعتبر المكان واحداً من أجمل الأماكن التي تقدم تجربة الباربكيو الذاتية في أحضان الطبيعة تحتضنها أجواء دبي الساحرة في فترة الشتاء.

يتميز المكان بتصميم عصري ضمن مقومات وعناصر جذب متعددة ومتنوعة لتجعل منه أحد أهم الأماكن المميزة لاستقطاب المقيمين والسياح، وذلك للاستمتاع بأجواء مميزة للباربكيو ومذاق اللحوم الشهية مع تجربة الشواء الذاتي.

تعتبر شركة المواشي أول شركة تقدم للجمهور التطبيق الذكي في بيع الأضاحي والمواشي واللحوم بالتعاون مع بلدية دبي، والآن هي أول شركة تقدم خدمة الشواء الذاتي، كل ما عليكم حجز طاولتكم عن طريق الموقع الإلكتروني مع تحديد الوقت وعدد الأشخاص وعند الوصول إلى طاولتك قم باختيار أطباقك المفضلة من المقبلات والمشاوي من اللحوم، بالإضافة إلى المشروبات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع وسيقوم الفريق المختص بتلبية طلباتكم فوراً.

تم خلال الأيام الماضية الافتتاح الرسمي «للمواشي براي»، بحضور أعضاء إدارة الشركة ونخبة من الصحفيين والمؤثرين الاجتماعيين ومجموعة من كبار الشخصيات وذلك في حديقة مشرف.

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