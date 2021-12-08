«مدني رأس الخيمة» يؤكد جاهزيته لتأمين احتفالات رأس السنة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكدت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة جاهزيتها الكاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة المزمع إقامتها في جزيرة المرجان، وذلك خلال زيارة تفقدية، نفذها العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس لمركز الجزيرة الحمراء، اطلع من خلالها على سير العمل وتفقد القوة البشرية، بالإضافة إلى الآليات والمعدات المتواجدة بالمركز.

وأكد العميد الزعابي أن إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة تُسخر كافة إمكانياتها البشرية وقدراتها المادية، لتوفير أقصى درجات السلامة والحماية المدنية للجمهور في كافة المواقع والمرافق.

تدابير

وأشار إلى أن زيارته مركز الدفاع المدني في الجزيرة الحمراء تندرج ضمن الحرص على الوقوف عن قرب، والتأكد من اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة لتأمين احتفالات رأس السنة المقبلة في جزيرة المرجان الواقعة، ضمن نطاق اختصاص المركز وتقييم هذه الاستعدادات للخروج بهذه الاحتفالات بالشكل الأمثل، الذي يتوافق مع توجيهات اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.

مقترحات

وأضاف الزعابي: تضمنت الزيارة مناقشة بعض المقترحات والملاحظات مع مسؤولي المركز ومنتسبيه، والتنسيق مع بقية المراكز لتوفير الدعم والإسناد اللازمين في حال حدوث ما يتطلب ذلك، بغية الوصول لأعلى مستويات الجاهزية لخدمة الحضور، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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