برنامج تدريبي لإدارة رأس المال البشري لـ «موارد رأس الخيمة»

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انطلاقاً من حرص دائرة الموارد البشرية على بناء وتطوير القدرات المؤسسية في الجهات الحكومية في حسن إدارة الموارد البشرية، نظمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة البرنامج التدريبي «دور القيادات التنفيذية في إدارة رأس المال البشري»، الذي استهدف مديري العموم في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية، إن هذا البرنامج التدريبي يساهم في تسليط الضوء على أهمية الموارد البشرية في العمل الحكومي وفهم كيفية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لدعم متخذي القرار، والاطلاع على اتجاهات الموارد البشرية الجديدة وتأثيرها على الموارد البشرية الرقمية والأنظمة الحديثة ومستقبل الموارد البشرية وإدارة المواهب الواعدة.

مناقشة

وتخلل اليوم الأول مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون في الجهات الحكومية في إدارة رأس المال البشري، ومن ثم تم التطرق إلى التحديات في بيئة الأعمال والتحول في مجال الموارد البشرية والتحاور حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض نماذج عالمية من أنظمة الموارد البشرية الفعّالة ودور نظام مواردنا في خلق المرونة في العمليات والإجراءات الحكومية.

ممارسات

وعرض في اليوم الثاني من التدريب الممارسات الشائعة في تحليل البيانات للموارد البشرية وأحدث التوجهات في القطاع العام، وتوضيح دور القادة اليوم في رحلة التحول في مجال الموارد البشرية، بالإضافة إلى أهمية الاندماج الوظيفي والقيمة المقدمة للموظف، كما تخلل التدريب مجموعة من التمارين على دمج مقاييس الموارد البشرية ضمن لوحة قيادة الأعمال بالإضافة إلى دراسات حالة.

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