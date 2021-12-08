اختتام الجلسة الـ4 من «قمة المستقبل الرقمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت الجلسة الافتراضية الرابعة من «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، أمس، وسط نقاشات موسعة حول أحدث الاتجاهات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني، في ظل التطورات الرقمية المتسارعة التي تشهدها مختلف دول العالم.

وشهدت الجلسة التي استضافتها دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وتتولَّى تنظيمها شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، مشاركة واسعة من قبل نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال الأمن السيبراني.

خبراء

وخلال الجلسة التي حملت عنوان «مستقبل الأمن السيبراني»، قام خبراء، وقادة التكنولوجيا، ونخبة من كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة أفكارهم وآرائهم حول المستجدات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني، والاستراتيجيات الممكنة لمواجهة التحديات الحالية والمحتملة. وجرى خلال الجلسة طرح مجموعة من الرؤى والأفكار التي تناولت سبل زيادة المرونة وتعزيز واقع الأمن السيبراني على مستوى الحكومات.

حلقة نقاشية

وشهدت الجلسة حلقة نقاشية بعنوان «مكافحة المخاطر السيبرانية المتنامية وتحسين مشهد الأمن السيبراني»، جرى خلالها التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية وتعزيز التعاون لمكافحة الهجمات الرقمية الحالية والمحتملة.

المتحدثون

وضمت قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسة الرابعة كلاً من الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ والربدي بن فهد الربدي، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع السياسات والتنظيمات في المملكة العربية السعودية؛ وعسكر زمبكين، نائب الوزير لشؤون التنمية الرقمية، وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان، وحيدر باشا، مدير أول ورئيس أمن المعلومات لشمال شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة بالو ألتو نتوركس – الشرق الأوسط؛ وأحمد عثمان، المدير التنفيذي وقائد الأمن، شركة «أكسنتشر»، والذي أدار النقاش خلال الجلسة.

تدابير

وقال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «يسعدنا أن نستضيف سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي، التي نهدف من خلالها إلى تمهيد الطريق للمزيد من النقاشات المثمرة والمتعمقة خلال قمة المستقبل الرقمي التي ستعقد في فبراير 2022 في أبوظبي، وتظهر الحاجة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، والتي تقوم بإعادة تشكيل مستقبل المجتمعات حول العالم. وأضاف مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: مثلت هذه الجلسة منبراً تفاعلياً لتبادل الأفكار والتصورات حول سبل تعزيز واقع الأمن السيبراني ومواجهة أية تحديات سيبرانية قائمة أو محتملة.

مشاركة

وشارك أوزغور دانيسمان، نائب رئيس هندسة المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «فورسبوينت»، خبراته مع الحاضرين، والذي تحدث حول «أمن البيانات التكيفي مع المخاطر بالنسبة للقوى العاملة الهجينة في عالم اليوم».

منصة تفاعلية

وتم إطلاق سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي لتشكل منصة تفاعلية يقوم من خلالها المتحدثون والمشاركون بتبادل المعلومات الحصرية والخبرات الواسعة واستكشاف الحلول والمنتجات الجديدة. وجاء تنظيم هذه الجلسات في إطار التحضيرات لانعقاد قمة المستقبل الرقمي التي ستعقد في أبوظبي بين 22 و23 فبراير 2022، والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الحكومات وقادة التكنولوجيا في القطاع الخاص، إضافة إلى المساعدة في رفع مستوى الخدمات الحكومية من خلال تسخير التقنيات الرقمية وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمواطنين والمجتمعات والشركات على السواء.

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