500 مختص يشاركون في المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية افتراضياً

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية الذي عقد افتراضياً تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ونظمه المركز العربي للدراسات الجينية التابع للجائزة.

حضر المؤتمر الذي يستمر يومين 500 مشارك من الخبراء والمختصين بطب الوراثة البشرية من جميع أنحاء العالم، حيث يسلط الضوء على أربعة محاور رئيسية تتضمن آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة والبيانات الجينومية العربية الضخمة وجينوميات العدوى والمناعة وعلم الجينوم والمجتمع.

مجالات

وقال الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية رئيس اللجنة العلمية في كلمته خلال المؤتمر: إن انعقاد النسخة التاسعة من المؤتمر يأتي بعد رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي طالت مساعيه الخيرية والإنسانية في مجالات التعليم والبيئة والطب كل أنحاء العالم، وكان حريصاً على تطوير أنظمة الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها.

وأضاف إن جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية لعبت على مدى العقدين الماضيين دوراً أساسياً في تقدير جهود وإنجازات العلماء والباحثين في مجال الطب على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وكذلك في مجال تشجيع ودعم البحث العلمي.

ولفت إلى أن الحدث يركز على موضوع الفرص والتحديات لعلم الجينوم في العالم العربي، ويستهدف الجمع بين الخبرات والموارد المتنوعة المتعلقة في مجال علم الوراثة في العالم العربي وتسهيل البحث متعدد التخصصات.. مشيراً إلى أنه تم اختيار مواضيع المؤتمر الأربعة تماشياً مع الوضع الحالي لعلم الوراثة البشرية وعلم الجينوم، خصوصاً في المنطقة.

فضلاً عن اختيار أكبر عدد ممكن من المتحدثين من الدول العربية من أجل عرض الأبحاث التي يتم إجراؤها في المنطقة.

إنجاح

وتوجه الدكتور الدكتور آل علي بالشكر إلى كل من شارك في إنجاح وتنظيم هذا المؤتمر وعلى رأسهم جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، معرباً عن أمله في أن تظل الجائزة إرثاً فكرياً وعلمياً رائداً من أجل النهوض بالبحث العلمي والقطاع الصحي في جميع أنحاء العالم.

كما توجه بالشكر إلى شركة «Illumina» الراعية للمؤتمر ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات الطبية وأعضاء اللجان التنظيمية والعلمية للمؤتمر وأعضاء المجلس العربي على توجيههم المستمر لسلسلة المؤتمرات التي ينظمها المركز العربي للدراسات الجينية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تقديم تسع محاضرات قدمها نخبة من الخبراء وتضمنت عناوينها موضوعات طبية عدة متعلقة بالطب الوراثي والجينات.

وأقيم على هامش المؤتمر اجتماع الجمعية العربية لمستشاري الوراثة بحضور كل الأعضاء الذين ناقشوا عدداً من القضايا المتعلقة بالاستشارة الوراثية في العالم العربي.

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