«صحة» توفر خدمة التطبيب النفسي عن بُعد لأفراد المجتمع في الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تقدم شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الرعاية الصحية عالية الجودة لمرضى الأمراض النفسية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وفي إطار من الخصوصية، على أيدي كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً وتمتلك خبرات مهمة في مجال تخصصها.

ويقدم مركز الظفرة لطب الأسرة، التابع لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة «صحة»، التطبيب النفسي عن بُعد، بالتنسيق والتعاون مع مركز المقطع، ومركز الزعفرانة للرعاية الصحية، التابعين للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عبر مشروع فريد من نوعه يهدف لتسهيل الوصول لخدمات الصحة النفسية للمرضى في منطقة الظفرة، إذ بدأ مركز الظفرة بتوفير الرعاية الصحية النفسية من خلال التطبيب عن بُعد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لما يزيد على 200 حالة، وسيتم التوسع في ذلك مستقبلاً.

تسجيل

وأكد الدكتور نظمي حسين الصوالحي، طبيب استشاري في مركز الظفرة لطب الأسرة، أن المشروع تم إعداده بطريقة تضمن ألا يعرف أحد سبب زيارة المريض سوى طبيب الأسرة والطبيب النفسي، حيث يتم تسجيل المريض على أنه يراجع طبيب الأسرة وعند حضور المريض يقوم طبيب الأسرة ببدء جلسة التطبيب عن بُعد مع الطبيب النفسي بحيث يمكن للمريض رؤية وسماع الطبيب النفسي والإجابة عن أسئلته، والاستماع لتوجيهاته وتعليماته.

وقال إن هذا الجانب من الخدمة يجعل المشروع له ميزة مهمة، وهي الحد من وصمة الخجل الناتجة عن الأمراض النفسية، كما أن وجود طبيب الأسرة والطبيب النفسي معاً يساعد في تقييم المريض من ناحية عضوية ونفسية وزيادة الخبرة لدى أطباء الأسرة في علاج هذه الأمراض.

وأضاف إن التطبيب النفسي عن بُعد، يعادل الزيارة التقليدية من حيث التقييم، التشخيص، العلاج، الالتزام بالمعالجة والنتائج السريرية، وأنه يُعد حلاً فعّالاً لتقديم الرعاية الصحية للمرضى النفسيين، وتحسين نوعية الرعاية للصحة النفسية، خصوصاً الذين يشعرون بالخجل، ويترددون في زيارة المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي العلاج؛ فالخجل يعد واحداً من العقبات الأكثر انتشاراً، التي تحول دون استفادة المرضى من الرعاية الصحية النفسية، وتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن شركة «صحة» تحرص على توفير رعاية صحية متميزة لأفراد المجتمع، كما تحرص على تعزيز تجربة المريض، وتوفير الرعاية المطلوبة للمرضى بالقرب من أماكن إقامتهم، إذ تهدف عيادة التطبيب النفسي عن بُعد في منطقة الظفرة لتوفير الوصول بسهولة إلى التخصص النفسي.

تعرف

وقال الدكتور الصوالحي: إن نتائج الدراسات التي أجرتها مستشفيات الظفرة للتعرف على آراء المتعاملين وقياس مدى رضاهم، أظهرت أن الخدمة حققت مستوى عالياً من رضا المرضى، وزادت الشعور بالثقة لديهم، إلى جانب تحسين إدارة حالات المرضى، وتحسين الوصول إلى الخدمات، بالإضافة لتوفير الوقت على المريض والطبيب معاً.

كما أدت إلى زيادة المعرفة، واكتساب المهارات لدى أطباء الرعاية الأولية في معالجة ومتابعة المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، كما أثبتت دراسات التطبيب عن بُعد يساعد في دمج الرعاية النفسية مع الرعاية الصحية الأولية.

وبالإضافة إلى خدمات التطبيب عن بُعد، سيقوم الدكتور عبد الرحمن عبد الله مدحاني، أخصائي الطب النفسي في مركز نعمة الصحي التابع للخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة» بزيارة مركز الظفرة لطبّ الأسرة مرتين في الأسبوع من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً.

ويمكن تحقيق هذه الخطوة من خلال نموذج مجموعة الممارسات الطبية الذي تنتهجه شركة «صحة» ويتيح للأطباء عبر شبكة «صحة» إمكانية العمل بشكل جماعي لتحقيق هدف الشركة المتمثل في تعزيز التكامل في خدماتها السريرية.

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