رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون مستشار ألمانيا

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى المستشار الاتحادي أولاف شولتس وذلك بمناسبة توليه مهام عمله مستشار اتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى المستشار الاتحادي أولاف شولتس.

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