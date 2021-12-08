شرطة أبوظبي تفتتح معرضاً لمشاريع التدريب الافتراضية

المصدر: أبوظبي- البيان

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افتتح اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، معرض مركز التدريب الافتراضي 2021 في مبنى الأكاديمية بشرطة أبوظبي، ويعرض مشاريع التدريب باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية المطورة بالكامل من قبل فريق عمل مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية.

مشاريع

واطلع مدير الأكاديمية خلال جولته بالمعرض على المشاريع والتطبيقات المبتكرة، والتي شملت مشروع متحف المربعة الافتراضي بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، وجهاز التجديف الثابت الافتراضي، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية، وتطبيق لعبة مغامرات السلامة بالتعاون مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، ونظام محاكاة القيادة الآمنة وميدان الرماية الافتراضي، وأنظمة التدريب عن بعد.

تقنيات

وأوضح أن التقنيات المعروضة تعكس المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في تطوير العملية التدريبية في الأكاديمية، بما يعود بالنفع على رفع كفاءة المنتسبين.

بيئة محفزة

وأكدت المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، اهتمام شرطة أبوظبي بإيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة وتمكينها، لافتة إلى تعاون فريق العمل بالمركز مع كافة القطاعات الشرطية لدعم الاختراعات والمشاريع من برامج وأنظمة التدريب الافتراضي وتطويرها، لتكون بأعلى جودة وتلبية الاحتياجات من برامج تدريبية وتثقيفية وتمارين، تحقق احتياجاتهم التدريبية.

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