46 % ارتفاعاً بالحوادث بالشارقة خلال عيد الاتحاد

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، والمشكلة من القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شركة «رافد» لحلول المركبات، عن تلقيها بلاغات عن 846 حادثاً مرورياً بسيطاً تم تسجيلها في شوارع إمارة الشارقة خلال فترة إجازة عيد الاتحاد الخمسين (من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري)، مقارنة مع 579 حادثاً في نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع تتجاوز 46% نتيجة زيادة الحركة المرورية في إمارة الشارقة.

اليوم الرابع

ووفقاً لإحصاءات الحوادث المرورية البسيطة التي تم الإبلاغ عنها من خلال تطبيق «رافد» وعبر مركز الاتصال الهاتفي الخاص بالشركة، فقد سجل يوم الرابع من ديسمبر العدد الأكبر من الحوادث بواقع 287 حادثاً، فيما شهد يوم الثالث من ديسمبر العدد الأقل من الحوادث خلال أيام الإجازة الأربعة، وتم الإبلاغ عن 181 حادثاً مرورياً بسيطاً، ونتجت معظم هذه الحوادث عن عدم ترك مسافة كافية والإهمال وعدم الانتباه وعدم الالتزام بخط السير.

الإجازات

وأكد عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات وعضو اللجنة المشتركة، أن فترات الإجازات تشهد غالباً ارتفاعاً في الحوادث المرورية بسبب رغبة سائقي المركبات في الوصول إلى وجهاتهم المختلفة بسرعة، وعدم الالتزام بعض السائقين بقانون السير والمرور، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الحوادث هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

تمنيات

وتمنى الشامسي لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق السلامة والأمان، مشيداً بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً من كفاءة في معايير أمن وسلامة الطرق، وتراجع معدلات الإصابات في الحوادث المرورية، وفي نفس الوقت كفاءة المعنيين بإدارة بلاغات الحوادث، وسرعة الاستجابة لها، وتقديم تقارير دقيقة ومفصلة تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

خدمة رافد

ويوفر تطبيق «رافد» العديد من الخدمات، بما يشمل المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، إلى جانب خدمة «أوتو إكسبرس»، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة «أوتو إكسبرس المتحركة»، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، مثل استبدال الإطارات أو إصلاحها.

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