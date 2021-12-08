«القضاء الشرطي» ينظم الملتقى الأول للشركاء الداخليين

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد أحمد عبد الله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي بدبي، الملتقى الأول للشركاء الداخليين في القيادة العامة لشرطة دبي، الذي تم تنظيمه في جناح موانئ دبي العالمية بإكسبو 2020 دبي، بحضور العقيد الدكتور سعيد عبد الله المظلوم، نائب المدير لشؤون الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، نائب المدير لشؤون مجالس التأديب، وعدد من مدير الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام في المجلس وممثلي الشركاء الداخليين للمجلس من المكتب التنظيمي للقيادة، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للعمليات.

ترحيب

ورحب العميد أحمد شهيل في بداية الملتقى بالحضور، مؤكداً حرصهم على أهمية التواصل المستمر مع الشركاء الداخليين تعزيز منظومة العدالة في شرطة دبي. وناقش المجتمعون أبرز تحديات العمل، مقدمين عدداً من الملاحظات والمقترحات في سبيل تذليل العقبات أمام الإدارات المعنية والموظفين.

كما تطرقوا خلال الملتقى إلى بعض المواد القانونية في قانون الموارد البشرية للعسكريين بدبي، ونظام المساءلة التأديبية للعسكريين بدبي، إلى جانب مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المسلكية، وأبرز الإشكاليات المتعلقة بتطبيق النظام، وحقوق المنتسب العسكري.

متطلبات

كما اطلع المجلس على أبرز متطلبات الشركاء وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن سير العملية والمهام بالشكل الأمثل لكل الأطراف المعنية، طارحين عدداً من التوصيات لتذليل العقبات.

وتخلل الملتقى، تكريم مدير مجلس القضاء الشرطي للأستاذ أحمد المحيربي، مدير العلاقات الحكومية في موانئ دبي العالمية، وفي الختام اطلع موظفو شرطة دبي على أبرز الإنجازات والمراحل التاريخية لموانئ دبي العالمية من خلال زيارة جناحهم بإكسبو 2020 دبي.

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