«حماية الدولي» في شرطة دبي يطلق البرنامج الشتوي الطلابي الأحد

المصدر: دبي - البيان

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أكمل مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، استعداداته لتنظيم واستقبال الطلاب والطالبات في برنامجه الطلابي الشتوي تحت شعار «نتدرب لنحمي»، والذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر الجاري بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وسيتضمن البرنامج الشتوي، زيارة للطلاب لإكسبو 2020 دبي، وسيتعرف الطلبة أثناء زيارتهم على مجموعة من المعارف المتنوعة التي تزخر بها أجنحة الحدث العالمي، إلى جانب 4 مراكز تدريبية أخرى تم توزيعها جغرافياً بين مناطق دبي لتلائم جميع الطلبة، وهي مدرسة المعارف للتعليم الثانوي ومدرسة أحمد بن راشد للتعليم الأساسي ومدرسة الصفا الثانوية، إلى جانب مدرسة القيم الثانوية.

وسيتضمن الجدول اليومي الذي سيبدأ الساعة 9 صباحاً على حصص تدريب رياضية وعسكرية، إلى جانب زيارات يومية لإكسبو 2020 دبي.

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