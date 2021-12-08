34,836 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمت خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 34,836 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 22,047,203 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 222.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 355,085 فحصاً جديداً خلال خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

فحوصات

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 69 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة، 742,507 حالات.

‌‎ وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,149 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 89 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء، 737,570 حالة.

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