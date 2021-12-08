استبدال المصابيح التقليدية لجسري مشاة على طريق «أبوظبي - دبي» بمصابيح «LED»

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال تحديث وتصميم وتركيب الإنارة التجميلية لجسري المشاة رقمي «PB-10 وPB-11» الواقعين على طريق «أبوظبي - دبي»، بتكلفة مالية بلغت مليونين و197 ألف درهم.

وهدفت الأعمال إلى تطوير وتحسين الإنارة بالجسرين واستخدام آخر التقنيات الحديثة، بما يسهم بشكل كبير في إظهار الصورة الحضارية للإمارة، والتي تعكس جمال أبوظبي العمراني، وذلك عن طريق استخدام آخر تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة «LED»، بجانب استخدام تقنيات ووحدات الإنارة التزيينية، لإضفاء جانب جمالي على طريق أبوظبي- دبي، بما يسهم في تجميل وإظهار معالم جسور المشاة في مدينة أبوظبي، ويضفي طابعاً جمالياً على مرافقها العصرية الحديثة.

وتضمنت الأعمال استبدال المصابيح التقليدية داخل جسري المشاة بمصابيح موفرة للطاقة من نوع «LED»، وتركيب وحدات إنارة تزيينية للجسرين، وكذلك تركيب وحدات تحكم لعرض السيناريوهات المطلوبة للإنارة التجميلية أثناء الاحتفاء بمختلف المناسبات، بالإضافة إلى البرمجة والربط مع قسم التحكم في بلدية مدينة أبوظبي، وذلك لاستحداث تجربة إنارة تجميلية جديدة ومبتكرة تواكب الأحداث والمناسبات العامة، عن طريق تطبيق السيناريوهات المختلفة التي تحسّن مستوى الإضاءة داخل جسور المشاة، وتظهر الجانب الجمالي لمجسمات الجسور واللمحة الجمالية والعمرانية لمدينة أبوظبي.

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