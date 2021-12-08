الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س والموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والمد الثاني عند الساعة 06:58 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:23

..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 02:11 والجزر الاول عند الساعة 07:40 والجزر الثاني عند الساعة 19:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 17 85 25

دبي 29 19 70 25

الشارقة 30 15 75 25

عجمان 29 19 80 35

أم القيوين 29 15 70 30

رأس الخيمة 28 18 75 35

الفجيرة 27 20 75 40

العين 29 15 65 25

ليوا 29 15 90 25

الرويس 28 16 90 35

السلع 29 18 90 40

دلما 28 20 75 45

طنب الكبرى 27 19 80 40

طنب الصغرى 27 19 80 40

أبو موسى 27 19 80 40

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