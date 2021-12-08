تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: وام

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كشفت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة عن أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في التعامل مع الجائحة بنهاية نوفمبر الماضي وفقا لنتائج "مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19" الصادر عن وكالة "بلومبيرغ" العالمية كما جاءت ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم لم تتأخر قط في ترتيبها على المؤشر منذ انطلاقه قبل نحو عام.

وأكدت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أن الدولة شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضا في عدد حالات الإصابة بالفيروس وهو ما يعود إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وقالت إن الدولة حققت الكثير من المنجزات في هذا الصدد ..مشيرة إلى أن الحفاظ على هذه المكتسبات مرهون بمدى تفاعل الجمهور والتزامه للوصول للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة.

وأضافت: "عملت دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة وفق استراتيجية استباقية تهدف إلى ضمان صحة وسلامة المجتمع حيث يتم وبصورة دائمة ومن خلال كافة الجهات المعنية الوطنية تقييم الوضع وتطوير كافة الخطط وتعزيز القطاعات الحيوية إضافة إلى القطاع الصحي بكافة الإمكانيات والقدرات التي تدعم الجهود الوطنية لاحتواء الجائحة".

وبينت أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة تم تقديم الدعم اللازم لتطوير الأبحاث العلمية والتي تعد من أهم أدوات السيطرة ومكافحة الفيروس بالإضافة للمشاركة في البحوث السريرية لاكتشاف وتطوير التطعيمات والأدوية العلاجية والداعمة بهدف تقليل مخاطر ومضاعفات المرض وتوفيرها لأفراد المجتمع ولضمان سرعة التدخل الوقائي والعلاجي والمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

وأوضحت أنه من أولويات الابتكار والبحث والتطور الطبي التركيز على ثلاث مراحل مهمة وهي السلامة والفعالية والجودة باتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة وحسب اللوائح المتبعة.

وأكدت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني أن منهجية توسيع نطاق الفحوصات تعد أحد العوامل الداعمة للكشف والتدخل والسيطرة واحتواء الفيروس وبالتالي توفير بيئة وقائية وحماية المجتمع وتحرص الجهات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير الخدمة للأفراد وسهولة الوصول لها.

وقالت إن الدولة تستمر في اتباع سياسة توسيع نطاق الفحوصات المخبرية PCR في ظل تطبيق أفضل المنهجيات للكشف المبكر على الحالات وسرعة الاستجابة والتعامل مع المصابين والمخالطين بمهنية عالية ووفق أحدث الطرق العالمية ..مؤكدة فاعلية هذه الفحوصات في الكشف عن الإصابة بالفيروس بما في ذلك المتحور "أوميكرون".

وأضافت: "يواصل القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم وقد وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 90.82 في المائة من إجمالي السكان.

وكشفت أن الإمارات تصدرت دول العالم في التعامل مع الجائحة بنهاية نوفمبر الماضي وفقاً لنتائج "مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19" الصادر عن وكالة "بلومبيرغ" العالمية حيث يرصد المؤشر مستويات المرونة في التعامل مع الجائحة والقدرة على احتوائها في مختلف دول العالم.

وقالت: "بلغ رصيد الإمارات 73.2 من 100 درجة في نهاية نوفمبر الماضي وذلك استناداً إلى 12 معياراً تستخدمه "بلومبيرغ" مما منح الدولة الصدارة عالمياً خلال شهر نوفمبر".

وأضافت: "أفادت "بلومبيرغ" في تقريرها بأن نسبة جرعات اللقاحات إلى إجمالي عدد السكان في الدولة بلغ 203.1 في المائة حتى نهاية نوفمبر كما وصفت أداء الإمارات على المؤشر بأنه الأكثر اتساقا منذ انطلاق المؤشر منذ عام".

وأشارت إلى أنه وفقا للتقرير فإن دولة الإمارات واحدة من ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم لم تتأخر قط في ترتيبها على المؤشر منذ انطلاقه كما أكد التقرير أن عدد حالات الإصابة اليومي في الدولة قد انخفض إلى أقل من مئة حالة منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى الآن فيما ندرت الوفيات خلال الفترة ذاتها.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني: "وفق الدراسات العلمية مازالت لقاحات "كوفيد- 19" فاعلة وأثرها على المطعمين واضح وبناء على حرص القطاع الصحي في الدولة في اتباع أفضل السبل لوقاية المجتمع كان من الضروري الأخذ بأهمية إعطاء الجرعات المعززة الداعمة لضمان السيطرة على الجائحة والحماية من المتحورات".

وأضافت: "نوصي الأفراد المؤهلين بأهمية هذه الجرعات الداعمة لحمايتهم ولدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع كما نهيب بأفراد المجتمع الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن المسارعة إلى أخذ اللقاح لحماية أنفسهم ومن يحيط بهم ونؤكد بأن عملية تطوير اللقاحات والأدوية وتغيرها مستمرة بهدف الوصول إلى اللقاحات المناسبة لمواجهة التحورات الجينية التي تطرأ على الفيروس".

وقالت في ختام الإحاطة الإعلامية إننا نهيب بأفراد المجتمع بضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد-19 من خلال الالتزام بلبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم فصحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد منا، كما نرجو من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر التأكد من اشتراطات وإجراءات الدول الراغبين بزيارتها والتقيد بها لتجنب أي عقوبات أو مخالفات تطبق في هذه الدول مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما نبهت على الفئة الراغبة بالسفر أو العودة إلى أرض الدولة أهمية إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في توقيتاتها المعتمدة وذلك لتجنب الإصابة بالفيروس.



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