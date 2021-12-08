ولي عهد السعودية يغادر البلاد

المصدر: وام

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غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة البلاد اليوم بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت يومين.

وكان في وداع سموه - لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي ــ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في وداع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ.

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