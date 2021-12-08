لطيفة بنت محمد تزور اليخت ميدن في ميناء راشد قبل جولته حول العالم

المصدر: وام

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قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة، عضو مجلس دبي، بزيارة اليخت "ميدن" بميناء راشد بدبي، استعداداً لانطلاق جولته العالمية بهدف تمكين الفتاة والمرأة من خلال التعليم.

وقامت سمو الشيخة لطيفة "راعية الأمل" لجولة "ميدن"، بزيارة لليخت بحضور عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، لدي بي ورلد الإمارات وجافزا، وناقشت سموها أهمية عمل "ميدن" ورؤيتها وأثرها الإيجابي على العالم، مع أفراد طاقم اليخت، وبصحبة طالبات من مدرسة المواكب اللواتي قمن بجولة حول اليخت.

وسيقوم اليخت "ميدن" بجولته، والتي ترعاها "دي بي ورلد"، بالإبحار وعلى متنه طاقم كامل من السيدات والفتيات، حيث سيزور عدداً من الموانئ بهدف نشر الوعي وتشجيع الفتيات على استكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، لضمان تطوّرهن الشخصي والمهني فضلاً عن تعزيز حضورهن في قطاعات جديدة مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ويُعّد التعليم والتمكين من الركائز الأساسية لاستراتيجية دي بي ورلد - "عالمنا مستقبلنا" للاستدامة، والتي تسعى للتأثير الإيجابي على الأشخاص والمجتمعات والبيئة التي تعمل بها.

ويعود "ميدن" إلى البحار بعدما اضطر طاقم اليخت إلى تأجيل رحلته نتيجة لتفشي فيروس COVID-19. وقد أبحر "ميدن" في وقت سابق لمسافة تزيد عن 33 ألف ميل حول العالم، وزار أكثر من 23 وجهة في 12 دولة.

وقد اشتهر "ميدن" عندما دخل في سباق اليخوت "وايتبريد حول العالم" بين العامي 1989 – 1990 وعلى متنه طاقم نسائي كامل للإبحار، وعلى رأسه القبطان تريسي إدورادز.

وبالرغم من الشكوك، احتل "ميدن" المركز الثاني في فئته، وكانت أفضل نتيجة تم تسجيلها منذ 1977 ..وبعد هذا السباق تم بيع "ميدن" ليختفي بعد ذلك، قبل أن تستطيع تريسي إدواردز أن تجد حطام اليخت في جزر السيشل في العام 2014، وبعد ذلك بدأت أعمال الترميم لإعادته إلى جولته العالمية، مستمراً في مسيرته لدعم وتمكين الفتيات والشابات.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة التاريخية مع حملة "ميدن فاكتور" في ميناء راشد التاريخي في دبي، الذي يمثل منارة الأمل، حيث ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي للتجارة والملاحة والخدمات اللوجستية ..ونأمل أن نتمكن معاً من ترك أثر إيجابي ملموس، وغرس الثقة في نفوس الفتيات، وإتاحة المجال أمامهن للتقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وفتح الأبواب أمامهن لاستكشاف آفاق جديدة ترسم مسار حياتهن ومستقبلهن المهني".

وقالت تريسي إدواردز: "يسرنا التعاون مع "دي بي ورلد" لإرجاع "ميدن" لتستكمل مسيرته عبر البحار في جولة حول العالم، فيعتبر "ميدن" سفيراً لتمكين الفتيات عبر التعليم، ونرى تكاملاً بين أهدافنا مع استراتيجية "دي بي ورلد"، ونحن على يقين بأن تعاوننا مع هذه المؤسسة العالمية سيمكننا من جمع التبرعات، ونشر الوعي عن حقوق كل فتاة في الحصول على 12 عاماً من التعليم، فإن تشجيع الفتيات على استكشاف مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سيوفر لهن مجالاً أكبر للوصول إلى فرص وظيفية وإتاحة خيارات أفضل على المستويين العملي والشخصي".

وتم افتتاح ميناء راشد في عام 1972 وساهم منذ ذلك الحين بدور أساسي في ترسيخ مكانة دبي كمركز دولي للتجارة والتبادل التجاري. وبعد 10 سنوات من إنشائه، توسعت عمليات ميناء راشد وأدخلت إليه أحدث التقنيات ليصبح مركزاً رئيسياً على مستوى الموانئ العالمية، وصلة وصل أساسية بين إمارة دبي والعالم.

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