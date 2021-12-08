محمد بن راشد يستقبل محمد بن سلمان في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إكسبو 2020 دبي، وبحث سموهما خلال اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في إطار المصير الواحد والرؤى المشتركة.

كما استعرضا خلال اللقاء تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من إكسبو 2020 دبي، وتكامل الجهود الوطنية لإخراج الحدث العالمي على أعلى مستوى من التنظيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز