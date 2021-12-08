الإمارات تتصدر دول العالم في التعامل مع الجائحة بنهاية نوفمبر

المصدر: البيان

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أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا أن الإمارات تصدرت دول العالم في التعامل مع الجائحة بنهاية نوفمبر الماضي، وفقاً لنتائج "مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19"، الصادر عن وكالة «بلومبيرغ» العالمية.

وأضاف التقرير أن الإمارات واحدة من ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم لم تتأخر قط في ترتيبها على المؤشر منذ انطلاقه.

وقالت الحوسني إنه بناء على حرص القطاع الصحي في الدولة في اتباع أفضل السبل لوقاية المجتمع كان من الضروري الأخذ بأهمية إعطاء الجرعات المعززة الداعمة لضمان السيطرة على الجائحة والحماية من المتحورات.

وأوصت الأفراد المؤهلين بأهمية هذه الجرعات الداعمة لحمايتهم ولدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع.

وأهابت بأفراد المجتمع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية من خلال الالتزام بلبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم، فصحة مجتمعنا أولوية ومسؤولية كل فرد منا.

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