"طرق دبي" تكرم أفضل شركات التعهيد والموردين لعام 2020

المصدر: البيان

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كرم معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أفضل شركات التعهيد والموردين المتعاملين مع الهيئة لعام 2020، والشركات الفائزة بجائزة التميز لمركبات الأجرة لعام 2019، وذلك تقديراً لمساهمتهم في دعم جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق العديد من الإنجازات المهمة في مجال النقل الجماعي، وتنفيذ البنى التحتية والخدمات الأخرى.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مسرح الهيئة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة وممثلي الشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها للهيئة.

الفائزون بالجائزة

وكرم معاليه الفائزين بجائزة أفضل شركات التعهيد والموردين والمستثمرين، حيث فازت شركة مكينزي اند كومباني ال ام اي ليميتيد، بالمركز الأول في فئة أفضل الشركات الاستشارية الإدارية، فيما فازت شركة سي دي ام سميث انك، بالمركز الأول في فئة أفضل الشركات الاستشارية الهندسية، وحصلت بارامونت الدولية للمقاولات، على المركز الأول في فئة أفضل شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ أعمال أقل من 20 مليون درهم، فيما فازت افكونز كونستركشن ميدايست، بجائزة أفضل شركات المقاولات المؤهلة لتنفيذ أعمال أكثر من 20 مليون درهم، وذهبت جائزة أفضل شركة موردة للسلع والخدمات، لـــ ريتش لخدمات التوظيف، وفي فئة أفضل الشركات المتوسطة والصغيرة، فازت شركة افينتو سوليوشن.

كما كرم معالي مطر محمد الطاير المؤسسات والقطاعات والشركات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين، حيث فاز قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالمركز الأول في فئة المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما فازت ساين تكنيك بالمركز الأول في فئة الشركات الكبرى التي قدمت الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفازت ترانسجارد جروب بالمركز الأول في فئة المستثمرين، وشمل التكريم أيضاً الفائزين بجائزة التميّز لمركبات الأجرة، التي تنظمها الهيئة، لاختيار أفضل شركات مركبات الأجرة في دبي، حيث فازت مؤسسة تاكسي دبي بالمركز الأول، تلتها شركة تاكسي العربية، وحلت شركة التاكسي الوطني في المركز الثالث.

وأكد الطاير حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارهم شركاء داعمين لجهود الهيئة في تنفيذ مشاريعها المختلفة، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الشركات والمؤسسات التي قدمت أعمالاً متميزة، ساهمت في تحقيق تطلعات وطموحات هيئة الطرق والمواصلات.

وقال: التحديات كثيرة والطموحات كبيرة، وما حققته هيئة الطرق والمواصلات من إنجازات في السابق، وما تخطط لتنفيذه في المرحلة القادمة، هو امتداد لجهود الهيئة في تطوير البنى التحتية اللازمة، وتحقيق التكامل في الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، مؤكداً حرص الهيئة على تسهيل معاملات الشركات، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات التعاقدية لهم.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن جائزة التميّز لمركبات الأجرة، ساهمت منذ إطلاقها في تطوير الخدمات التي تقدمها مركبات الأجرة للمتعاملين، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات للوصول إلى الجودة والتميز في خدماتها، ورفع مستوى السلامة المرورية والتوعية بها، والمساهمة في إسعاد مستخدمي مركبات الأجرة، وتحفيز السائقين وتشجيعهم على التميز، والالتزام الوظيفي، وخدمة المتعاملين.

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