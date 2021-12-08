«منار الإيمان الخيرية» توزع سلالاً غذائية احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: عجمان - البيان

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وزعت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سلالاً غذائية للمستحقين والمستفيدين من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، لتكون أحدث مبادرات المؤسسة التي أطلقتها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية: تسلمت المؤسسة من بلدية عجمان السلال الغذائية التي تضم المواد الغذائية الأساسية، لتقوم بدورها بتوزيعها على الأسر المتعففة لتعد مؤناً للأسر لفترة كافية، بما يوفر لها احتياجاتها الرئيسية.

وأوضح أن المؤسسة قررت التوسع في مشروع الدعم الغذائي، نظراً لأهميته في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، ليكون أحد أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة إضافة لمشاريعها الأخرى.

وقال: إن الدعم الغذائي للأسر المتعففة والأقل دخلاً والعمال بلغ منذ بداية العام 2021 أكثر من 600 ألف درهم، استفاد منها أكثر من 2200 حالة، وتم توزيعها ضمن شروط الصحة والسلامة على المستفيدين.

وأضاف: تعد السلة الغذائية أحد أهم البرامج والمشاريع التي تحرص المؤسسة على تنفيذها لتوفير المواد الغذائية للأسر المتعففة، بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة الغذائية والمعيشية، وتتبع المؤسسة كل السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، لتمكين تلك الأسر من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية.

وأشاد بجهود الجهات الحكومية والخاصة والمتبرعين الذين بادروا لدعم مشروع الدعم الغذائي للمؤسسة الذي يعبر عن صور ومعاني التكافل والترابط بين كل شرائح وفئات المجتمع، ويسهم بشكل فعّال في الارتقاء برسالة الخير في دولة الخير التي جعلت من الإنسانية نهجاً وإحدى دعائمها وبنيانها.

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