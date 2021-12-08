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إكسبو 2020 دبي اليوم

الإمارات تقدم 34,836 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

المصدر:
  • البيان
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 34,836 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 22,047,203 بمعدل توزيع 222.92 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.82% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة  الإمارات. 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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