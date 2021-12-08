ممر جوي بين أبوظبي وبروكسل لنقل المنتجات الدوائية من نقاط الإنتاج إلى وجهاتها النهائية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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تعزز أبوظبي سبل التعاون المشترك مع بلجيكا بصفتها مركزاً عالمياً رائداً في عالم الصناعات الدوائية، وذلك بهدف إنشاء ممر جوي عالمي لتوزيع اللقاحات والمنتجات الدوائية ونقلها بين أبوظبي وبروكسل، ويأتي هذا التعاون استناداً إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ومكانتها كمركز رائد لعلوم الحياة والجهود التي يبذلها "ائتلاف الأمل" في نقل وتقديم حلول اللقاحات حول العالم.

واستضافت دائرة الصحة ـ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وفداً من بلجيكا، وتمّ خلال الزيارة توقيع اتفاقيتي تعاون بين بلجيكا وأبوظبي بحضور كل من معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وسعادة بيتر كلاس، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات.

وقد أبرمت الاتفاقية الأولى بين «ائتلاف الأمل» وشركة أبوظبي للمطارات وشركة مطار بروكسل ومنصة "Pharma.Aero"، حيث تتطلع أطراف التعاون، بقيادة دائرة الصحة أبوظبي، إلى إنشاء ممر جوي لتقديم خدمات متكاملة لنقل وتوصيل المنتجات الدوائية من نقاط إنتاجها إلى وجهاتها النهائية بين مطاري أبوظبي وبروكسل، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير العالمية. ومن شأن هذا الممر التجاري المخصّص للمنتجات الدوائية أن يوحد جهود باقة من المؤسسات المعنية الموثوقة والمعتمدة في مجال سلاسل التوريد، بما فيها وكلاء الشحن ومشغلي الخدمات الأرضية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: "نواصل في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بذل الجهود لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز لوجستي عالمي المستوى للمنتجات الدوائية ووجهة رائدة في الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وضمان تخصيص الخبرات والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف."

وفي وقت سابق من هذا العام، التقى وفد من «ائتلاف الأمل» بعدد من الجهات الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية في بروكسل لتسليط الضوء على ما حققته أبوظبي من نجاحات على مستوى العالم من حيث توزيع ونقل اللقاحات، فقد نجح "ائتلاف الأمل"، بفضل شبكة شركائه، في توصيل أكثر من 200 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 وبالتالي المساهمة في تنفيذ برامج التطعيم في أكثر من 40 وجهة حول العالم.

ويُعدّ سوق أوروبا الغربية اليوم ثاني أكبر سوق لتصدير المنتجات الدوائية في العالم باستحواذه على قيمة تصدير إجمالية تبلغ حوالي 42 مليار يورو في العام 2020. وعلّق ناثان دي فالك، رئيس قسم الشحن في مطار بروكسل: "يُعد مطار بروكسل المطار الرائد في قطاع المنتجات الدوائية وعلوم الحياة في أوروبا، حيث يتعامل مع أكثر من 750 مليون جرعة لقاح يتم نقلها وتوصيلها إلى مختلف أنحاء العالم".

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ "ائتلاف الأمل" والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب العلاقة في نجاح الشراكة في ما بينهم. وقال: "يسرّ "ائتلاف الأمل" المساهمة في إنشاء ممر جوي بين أبوظبي وبلجيكا لتوصيل المستحضرات الصيدلانية من نقطة إنتاجها إلى وجهتها النهائية، بما يتوافق مع معايير الامتثال العالمية. وستسهم هذه الاتفاقية البارزة في تعزيز العلاقات مع بلجيكا وتمكيننا من تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لعلوم الحياة يخدم المنطقة والعالم بأسره".

وأضاف: "كما يسعدنا أن نتعاون مع جامعة أنتويرب وجامعة خليفة ومنصّة Pharma.Aero لدعم الدورة الثانية حول الخدمات اللوجستية للمستحضرات الصيدلانية المقررة العام المقبل. فالتميز الأكاديمي لطالما كان ركيزة أساسية من ركائز التقدم في دولتنا. وإننا نتطلع من خلال هذه الدورة إلى تسليط الضوء على قدراتنا الاستراتيجية وتبادل المعرفة التي اكتسبناها بفضل إنشاء إحدى سلاسل التوريد الصيدلانية الأكثر تكاملاً وشمولاً في العالم".

وسيرتكز إنشاء الممر الجوي للمنتجات الدوائية على استخدام تكنولوجيا قائمة على واجهة برمجة التطبيقات وإنترنت الأشياء لمراقبة شحنات الأدوية عن كثب. وقال ناثان دي فالك، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة منصة "Pharma.Aero": "إننا على ثقة بأن علاقتنا مع الاتحاد للشحن و"ائتلاف الأمل" ستسهم من خلال تبادل أفضل الممارسات في تعزيز الالتزام بالشفافية تجاه العملاء والجهات المعنية."

أما اتفاقية التعاون الثانية، فأبرمت بين "ائتلاف الأمل" ومنصة "Pharma.Aero" وجامعة خليفة وجامعة أنتويرب لاستضافة النسخة الثانية من برنامج "فارما.آيرو" اللوجستي في جامعة خليفة في أبوظبي من 5 إلى 9 سبتمبر 2022.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: "يسرنا أن نستضيف النسخة الثانية من برنامج "فارما.آيرو" اللوجستي في أبوظبي في سبتمبر 2022 بالتعاون مع شركائنا، خاصة أن جامعة خليفة تحظى بالخبرات اللازمة في القطاع الصحي واللوجستي ممثلة بمركز بحوث الامداد وإدارة العمليات الذي يساهم في توفير المشاريع البحثية المتطورة والواقعية المتمركزة حول المعاملات الرقمية والإدارة والتحسين في مختلف المجالات التي تشمل اللوجستيات البحرية وخطوط الإنتاج وأنظمة التسليم في قطاع الرعاية الصحية".

وأضاف: «تؤكد استضافة البرنامج في أبوظبي حرصنا على تقديم أفضل أنواع البرامج الأكاديمية والتخصصية التي تعزز دور الطلبة والشباب في التخطيط لمستقبلهم الوظيفي في هذا المجال».

ومن جانبه، صرّح الدكتور رويل غيفارس، الأستاذ الجامعي في جامعة أنتويرب ورئيس اللجنة المنظمة: "يسعدنا تقديم النسخة القادمة من البرنامج في أبوظبي ونسلط الضوء على الدعم الكبير الذي وفره شركاء "ائتلاف الأمل" وجامعة خليفة من خلال منصة استثنائية يستطيع المشاركون في البرنامج استخدامها والاستفادة منها."

وأوضح فرانك فان جيلدر، الأمين العام لمنصة "Pharma.Aero" والرئيس المشارك لبرنامج "فارما.آيرو" اللوجستي: "تؤكد رؤية المنصة ورسالتها على ضرورة تعزيز التعاون. فتبادل الأفكار ووجهات النظر الثاقبة وأحدث التطورات بين مختلف الشركات المصنّعة للمنتجات الدوائية والجهات المعنية في هذا القطاع والعالم الأكاديمي من شأنه أن يسهم في تعزيز المعرفة المرتبطة بسلاسل توريد المنتجات الدوائية والمعدات الطبية وجودتها. ويسهم تنظيم النسخة القادمة من برنامج "فارما.آيرو" اللوجستي في أبوظبي وجمع الأكاديميين وقطاع الأعمال من جديد في تحقيق هذه الرؤية إلى حدّ بعيد."

وقد رحبت باتفاقية التعاون الدكتورة غالية علي الحميدان، القائمة بأعمال بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى بلجيكا، وقالت: "إن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبلجيكا هي علاقات حيوية تدعم خطوط التجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا. ومن شأن هذا الالتزام أن يعزز فعالية النهج القائم على التعاون لإدارة تدفقات الطلب على المنتجات الدوائية بين المنطقتين".

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