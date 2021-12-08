ولي عهد رأس الخيمة يعتمد قراراً بشأن تنظيم نشاط نقل الركاب بالمركبات الفاخرة والليموزين في الإمارة

المصدر: وام

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اعتمد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم /3/ لسنة 2021 بشأن تنظيم نشاط نقل الركاب بالمركبات الفاخرة والليموزين في رأس الخيمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين المتطورة الكفيلة بالإرتقاء بكافة الخدمات وتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية المتميزة في مجال النقل وبما يساهم في تحقيق مؤشرات جودة الحياة في رأس الخيمة.

وينص القرار على تكليف هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتنظيم نشاط نقل الركاب بالمركبات الفاخرة والليموزين في الإمارة وتطبيق الاشتراطات والمعايير القياسية الخاصة لمزاولتها والرقابة على المشغلين للتأكد من الالتزام بها، لضمان توفير خدمات تلبي احتياجات المتعاملين وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة والراحة.

ويتضمن القرار ضوابط وشروط إصدار تصاريح مزاولة النشاط للشركات، وشروط إصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي مركبات الليموزين، إضافة إلى قائمة المخالفات التشغيلية التي سيتم تطبيقها في حال عدم التقيد بالاشتراطات.

وقال سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات إن هذا القرار يشكل دفعة قوية لجهود الهيئة ورؤيتها في تنظيم قطاعات النقل في الإمارة وضمان تقديم خدمات نقل اَمنة وموثوقة وذكية.

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