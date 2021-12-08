مراسم إنزال السفينة الأولى من مشروع بني ياس في فرنسا

المصدر: وام

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شهد سعادة اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية حفل مراسم إنزال السفينة الأولى من مشروع بني ياس في الجمهورية الفرنسية، بالتعاون مع شركةNAVAL GROUP وتحت إشراف ومتابعة عدد من المهندسين المواطنين من القوات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شهد الاحتفال رئيس شركة NAVAL GROUP والملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في فرنسا بحضور عدد من كبار ضباط القوات البحرية وكبار المسؤولين في الشركة.

يتكون مشروع بني ياس من سفينتين حربيتين مهمتهما الرئيسية هي الحرب تحت السطح ضد الغواصات، ويمتلكان قدرات ذات الدفاع الجوي والدفاع السطحي من خلال مدافع وصواريخ ذات معايير ومديات مختلفة.

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