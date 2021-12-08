سيف بن زايد يشهد "العرس الجماعي" لمنتسبي وزارة الدفاع

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. نظمت وزارة الدفاع مبادرة العرس الجماعي لـ250 عريساً من منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين وأبناء الشهداء وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

يأتي العرس الجماعي - في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي - ضمن مبادرات وزارة الدفاع للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وفي إطار المساهمة المجتمعية تجاه أبنائها لترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وهنأ سموه العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة زوجية هانئة ومستقرة تسودها المودة والمحبة، وحثهم على أهمية بناء أسرة قوية متماسكة تكون عماداً لهذا الوطن وتعزز من أركانه، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على دعم شباب الوطن، للوصول إلى الاستقرار الأسري بتوفير كافة السبل والخدمات الإمكانيات لهم، بصورة تساهم في تحقيق السعادة والرضا والحياة الكريمة.

حضر الحفل .. سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وعدد من أهالي وأسر العرسان.

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني والتقط سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع العرسان، وتخلل الحفل عروض الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

وأعرب معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عن شكره للرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال: يأتي العرس الجماعي ضمن مبادرات وزارة الدفاع للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وفي إطار المساهمة المجتمعية تجاه أبنائها لترسيخ قيم الاعتزاز والفخر لمنتسبيها.

وأضاف تمثل هذه المبادره لفتة من سموه لأبنائه منتسبي وزاره الدفاع من عسكريين ومدنيين وأبناء الشهداء والتي ستعمل على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لهم وتعد بمثابة دعم لهم وعرفانا بجهودهم للحفاظ علي أمن واستقرار وطنهم .

وهنأ معاليه العرسان ، مؤكداً أنهم أهلٌ لهذه الثقة والتقدير الذي منحهم إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، داعياً كافة العاملين من منتسبي الوزارة إلى الأداء المهني المؤسسي، والإخلاص في خدمة المجتمع، والولاء للقيادة الرشيدة.

من ناحيته قال معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ، إن مبادرة الزواج الجماعي تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والتكافل الاجتماعي ضمن صفوف القوات المسلحة والتيسير والتخفيف من أعباء وتكاليف الزواج على منتسبيها من ضباط وأفراد ومدنيين بما يسهل عليهم بناء حياتهم وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم بعيدا عن الديون والتكاليف الباهظة التي تكون لها تداعيات سلبية على حياتهم الأسرية في المستقبل.

من جهته عبّر سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع عن خالص الامتنان والعرفان للفريق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، لتشريفه وحضوره العرس الجماعي لوزارة الدفاع ومشاركته أبناء الدولة أفراحهم في هذا اليوم المبارك.

وقدم من جهته خالص التهاني للعرسان .. داعياً إياهم إلى المحافظة على القيم الإماراتية الأصيلة، والعادات والتقاليد الموروثة عن الآباء، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الأسرية الجديدة.

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