شرطة أبوظبي تسعد طفلاً من أصحاب الهمم

المصدر: وام

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أسعدت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية، ومدرسة فرجينيا الطفل الإماراتي خليفة (9) سنوات من أصحاب الهمم وحققت أمنيته بأن يكون مديراً في شرطة أبوظبي.

وتم اصطحابه لمركز شرطة الروضة بمديرية شرطة العاصمة، حيث جرى له حفل استقبال عند وصوله المركز وتعرف على المركز والدورية الأمنية المتطورة.

وأسهمت الزيارة في إدخال الفرحة والبهجة على قلبه، ورسم البسمة على شفاهه، ومنحه الأمل والسعادة لإكمال مسيرته العلاجية حيث تم تكريمه وتوديعه بترحاب مثلما جرى استقباله.

وأكد العقيد طارش محمد الكعبي مدير مركز شرطة الروضة في شرطة أبو ظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع و دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين ومواكبة لليوم العالمي لذوي الإعاقة (أصحاب الهمم).

وأضاف: " سعدنا بتحقيق أمنية الطفل خليفة ونسعد بتحقيق أمنيات وأحلام أفراد المجتمع وترجمتها إلى حقيقة وتعزيز السعادة والإيجابية والأمان في وطن الخير والتسامح".

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