الإمارات وروسيا تؤكدان عمق علاقاتهما الاستراتيجية وشراكتهما البناءة على مدار 5 عقود

المصدر: وام

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أكدت دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين وتستند إلى إرث زاخر بالتعاون البناء والمثمر على مدار 5 عقود.

وتحتفي دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية العام الجاري بمرور 50 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية برقيات التهنئة بهذه المناسبة.

وترتبط دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية بعلاقات استراتيجية قوية وراسخة ومتطورة ويجمعهما شراكة استراتيجية مثمرة تجسد الإرادة المشتركة من كلا البلدين الصديقين للارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وشهد مسار العلاقات الإماراتية - الروسية نقلة نوعية مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام 2018 .. وتطورت أوجه التعاون الإماراتي الروسي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في ظل رعاية واهتمام من قيادتهما.

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